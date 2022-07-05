İzmir'de yolsuzluk operasyonu: Menderes Belediye Başkanı gözaltında

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Menderes Belediyesi'nde çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalelerinde usulsüzlükler yapıldığı ve yaklaşık 10 milyon liralık kamu zararı oluştuğu iddia edildi.

Soruşturması kapsamında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç gözaltına alındı.

Dün başlatılan yolsuzluk operasyonunda gözaltı sayısı 32'ye yükseldi.