İzmir'de yolsuzluk soruşturması | Eski belediye başkanı Tunç Soyer hakim karşısına çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON’a yönelik operasyonda kooperatiflerdeki usulsüzlüklere yönelik soruşturma sürüyor.



Soruşturma kapsamında eski belediye başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da aralarında bulunduğu 65 sanığın yargılanmasına bugün başlandı.



1 Temmuz'da İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik soruşturma başlatılmıştı. 2020'de yaşanan depremin ardından oluşurulan kooperatiflerde, para toplanmasına karşın inşaatlara başlanmadığı iddia ediliyordu. Konuyla ilgili 449 kişi şikayetçi oldu.



Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 11 kişi tutuklandı.



Toplam 65 sanık hakkında 3 yıl ile 45 yıl arasında değişen hapis cezaları talep ediliyor. DURUŞMAYA ÖZGÜR ÖZEL DE KATILDI



Sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Aliağa-Şakran Cezaevi Yerleşkesi’ndeki duruşmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

"KİMSE KANDIRILMADI, DOLANDIRILMADI" Soruşturmada yer alan kooperatiflerin kullandığı alt yüklenici firma sahiplerini tanımadığını ve onlarla ticari faaliyetinin bulunmadığını öne süren Soyer, bilirkişi raporunda tespit edilen usulsüzlükler için ise "Sorunun soruşturmaya konu nitelikli dolandırıcılık suçuyla ilgisi bulunmamaktadır. Ayrıca Danıştay tarafından İçişleri Bakanlığının vermiş olduğu soruşturma izninin iptali kararında da görevi ihmal fiilinin söz konusu olmadığı belirtilmiştir. Kaldı ki söz konusu soruda ifade edilen devir işlemi herhangi bir kamu ödemesi yapılmaksızın temlik, kat ya da arsa karşılığı imalat hükmünü düzenleyen 6306 sayılı kanunun 8. maddesi istisnası kapsamındadır. Bu işlemde kimse kandırılmamış ve dolandırılmamıştır. Kooperatifler ağır da olsa inşaatına devam etmektedir." demişti.



"HERHANGİ BİR USULSÜZLÜK OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"



Soyer, "İZBETON AŞ adına sözleşmenin kanuna aykırı olarak tek imzalı olduğu "sorusuna ise şu yanıtı vermişti:



"İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile alınan karar sonrası bahse konu yapı ve inşaat işleri İZBETON AŞ'ye sözleşme ile verilmiştir. Sonrasında ise İZBETON AŞ tarafından kooperatiflere işin verilmesi hakkında benim dahil olmadığım bir konudur. İZBETON AŞ tarafından kooperatiflere yapılan devirde ise herhangi bir usulsüzlük olduğunu da düşünmüyorum." "YAVAŞLAMA, İNŞAAT BİTMESİ ANLAMINA GELMİYOR"



Gaziemir ve Uzundere'deki projelerde ilerlemenin yavaş olmasının enflasyon artışından kaynaklandığını iddia eden Soyer, projelerdeki yavaşlamanın inşaatların bitmeyeceği anlamına gelmediğini, çalışmaların devam ettiğini söylemişti.

