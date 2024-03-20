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İzmir’de yolun karşısına geçen çifti kaza ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Kemal Yenidünya (61) ve Nurhayat Yenidünya (51) çiftine çarptı. Kazada Mustafa Kemal Yenidünya hayatını kaybederken, eşi Nurhayat Yenidünya ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü M.Ö. (31) ise gözaltına alındı.

İzmir’de yolun karşısına geçen çifti kaza ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeşillik Caddesi'nde Gaziemir - Konak istikametinde seyir halinde olan M.Ö. (31) yönetimindeki otomobil, iddiaya göre sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucu yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Kemal Yenidünya ve eşi Nurhayat Yenidünya'ya çarptı. Yenidünya çifti, kazanın şiddetiyle metrelerce sürüklendi.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Mustafa Kemal Yenidoğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan eşi ise ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mustafa Kemal Yenidoğan’ın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü M.Ö., gözaltına alındı. Kazayla ilgiyi soruşturma başlatıldı.

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