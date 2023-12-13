İzmir'de yüksek kar vaadiyle 100 milyon TL'lik vurgun iddiası

İzmir'de kendisini muhasebeci ve finans uzmanı olarak tanıtan bir kadının, yüksek kar vaadiyle yaklaşık 50 kişiden topladığı 100 milyon lirayla kayıplara karıştığı ileri sürüldü. Mağdurlar, kadın hakkında suç duyurusunda bulunurken, kadının daha önce de birkaç kez gözaltına alındığı ve  savcılığın talimatıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

İzmir'de yüksek kar vaadiyle 100 milyon TL'lik vurgun iddiası

'in Tire ilçesinde iddiaya göre, kendisini muhasebeci ve finans uzmanı olarak tanıtan Betül G., yüksek kar payı vaadiyle vatandaşlardan para topladı.

Parayı işleterek kazanç sağladığı ileri sürülen Betül G., başlangıçta kar paylarını ödedi. Her geçen gün para topladığı kişilerin sayısı artınca Betül G., bir süre sonra kar payı ödemelerini kesti.

Bunun üzerine 50'den fazla kişi, dolandırıldıkları gerekçesiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, şikayetçi oldu.

Para topladığı kişileri yaklaşık 100 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen Betül G., birkaç kez polis tarafından gözaltına alındı, ancak savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Şikayetçilerin sayısının giderek artması üzerine Betül G.'nin ortadan kaybolduğu ileri sürüldü.

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