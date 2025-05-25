İzmir'de zeytinlik alanda yangın
İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytinlik alanda yangın çıktı. Alevler 2 buçuk saat sonra kontrol altına alındı.
Yangın saat 14.12'de Bayındır ilçesi Demircilik Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda çıktı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere, 2 uçak ve 2 helikopter ile havadan, 10 arazöz, 3 su ikmal, 1 dozerle de karadan müdahale etti.
Yaklaşık 2 buçuk saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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