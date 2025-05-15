İzmir'de zeytinlik ve makilik alanda yangın

İzmir'de zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İzmir'de zeytinlik ve makilik alanda yangın

İzmir'in Bayındır ilçesi Fırınlı Mahallesi yakınlarında bulunan zeytinlik ve makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Bayındır Orman İşletme Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alındı.

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