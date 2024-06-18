İzmir'de zeytinlik yangını

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinin Çiniliköy mevkisindeki zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım alanında saat 17.00 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının ormanlık alana sıçramaması için ekipler, havadan ve karadan müdahalede bulundu.



Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü.



Öte yandan yangın nedeniyle kapatılan Kemalpaşa-Torbalı yolu tekrar trafiğe açıldı.

