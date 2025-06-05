İzmir'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

İzmir-İstanbul Otoyolu Kemalpaşa geçişi Belkahve Tüneli'nde, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.



İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada, yaralanan Yiğit Can (20), Turan Sevinçli (21) ve Sema Tercan (38) ambulansla hastanelere kaldırıldı.



Otoyolun İzmir istikametinde bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, kaza yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.