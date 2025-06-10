İzmir'de ziraat arazilerinde yangın

İzmir'in Aliağa ilçesinde ziraat arazilerinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'de ziraat arazilerinde yangın

İzmir'in Aliağa ilçesi Yüksekköy ve Kapukaya mahalleleri arasındaki arazide saat 08.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 uçak, 6 helikopter, 21 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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