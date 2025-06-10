İzmir'de ziraat arazilerinde yangın

İzmir'in Aliağa ilçesi Yüksekköy ve Kapukaya mahalleleri arasındaki arazide saat 08.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 uçak, 6 helikopter, 21 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

