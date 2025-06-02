İzmir'de çöp krizi büyüyor: 23 bin işçi grev

DİSK ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında 5 aydır süren görüşmelerde anlaşma sağlanamadı.



Belediye, en düşük maaşı yan haklarla birlikte 65 bin TL’ye, eylülde ise 71 bin 500 TL’ye yükseltmeyi önerdi.



Ancak DİSK/Genel-İş Sendikası, en düşük maaşın 85 bin TL olmasını istedi.



GREVDE 5'İNCİ GÜN

23 bin işçinin çalıştığı İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir’de başlayan grev 5.gününde.



Grev nedeniyle İzmir sokaklarında çöpler birikti.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bir grup çalışanıyla Kordon'da çöp topladı.

