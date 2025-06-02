İzmir'de çöp krizi büyüyor: 23 bin işçi grev
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde toplu iş sözleşmelerindeki anlaşmazlık nedeniyle 23 bin işçi 5 gündür grevde. Kentte çöpler de toplanmazken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, grevin kısa sürede bitmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.
DİSK ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında 5 aydır süren görüşmelerde anlaşma sağlanamadı.
Belediye, en düşük maaşı yan haklarla birlikte 65 bin TL’ye, eylülde ise 71 bin 500 TL’ye yükseltmeyi önerdi.
Ancak DİSK/Genel-İş Sendikası, en düşük maaşın 85 bin TL olmasını istedi.
GREVDE 5'İNCİ GÜN
23 bin işçinin çalıştığı İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir’de başlayan grev 5.gününde.
Grev nedeniyle İzmir sokaklarında çöpler birikti.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bir grup çalışanıyla Kordon'da çöp topladı.
Tugay, alanda bekleyen DİSK İzmir 2 nolu Şube Başkanı Ercan Gül ile tartıştı.
Sendika şubelerinde, meydanlarda toplanan işçiler görüşmelerden gelecek haberi bekliyor.
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