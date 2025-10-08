İzmir'de feci kaza: Elektrikli bisikletteki iki kişi öldü

İzmir'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Bornova'daki Gökdere Caddesi üzerinde meydana geldi.

E.G. yönetimindeki 55 AEZ 460 plakalı pikap, karşı yönden gelen Suriye uyruklu Osman Hacıali'nin (37) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan bisikletteki Hacıali ile arkasındaki Muhammed Ahmed (46) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Hacıali'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ağır yaralı olarak ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Ahmed ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Pikap sürücüsü E.G. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.