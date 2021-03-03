İzmir’de gece kulübüne polis baskını: 28 kişiye 176 bin lira para cezası

İzmir’in Konak ilçesinde, dün akşam saat 21.00 sıralarında Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) tarafından bir kadının gece kulübü içerisinde olduğu ve yardım istediğine yönelik polis ekiplerine ihbarda bulunması üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen gece kulübünün önüne gelerek çalışma başlattı. Ekiplerin tüm ısrarlarına rağmen kapıyı açmayan gece kulübü yetkilileri, kapının açılması için polis tarafından çağırılan itfaiye ekiplerinin olay yerine geldiğini fark edince kendi istekleri ile kapıyı açtı.

28 KİŞİYE BİNLERCE LİRA PARA CEZASI KESİLDİ



Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı resmi ve araştırma ekiplerince, savcılık kararıyla gece kulübünün içerisine girilerek, içeride bulunan tüm müşterilerin kimlik kontrolleri gerçekleştirildi. Kimlik kontrollerinin ardından içeride bulunan 28 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ve sosyal mesafe kurallarına uymamaktan dolayı toplam 176 bin 400 lira para cezası kesildi. Ayrıca, karakola götürülen iş yeri sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, içeride bulunan müşterilerin bazılarının ‘maske’ takmış şekilde masalarda oturuyor olmaları ise gözlerden kaçmadı.