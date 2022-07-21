İzmir'deki aile katliamının nedeni ortaya çıktı

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki aile katliamın ardından 20 yıllık husumet çıktı.

Olay, 10 Haziran'da meydana geldi. Ali İhsan Kılıç, ailesiyle sokak köpeklerini besleyen Yahya Köşek ile kavga etti. Kılıç, olaydan 5 gün sonra tabancayla Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve kızı Funda Güçlü'ye ateş etti.

Aileden 3 kişi de yaşamını yitirdi.



Cinayet zanlısı ve ona şarjör verdiği öne sürülen ağabeyi Mehmet Kılıç tutuklandı.



İddianamede, Mehmet Kılıç ve Yahya Köşek arasında arsa meselesi yüzünden husumet olduğu vurgulandı. 20 yıldır devam eden husumetin, müştekilerin verdiği ifadelerde de yer aldığı belirtildi.

Mehmet Kılıç'ın silah temin etmek dışında bir kişiyi de sopayla kasten yaraladığına dikkat çekildi.



Ali İhsan Kılıç'ın "kasten öldürme", Mehmet Kılıç'ın "kasten öldürme suçuna iştirak"ten 3'er kez müebbet hapisle cezalandırılması istendi.



Sanıkların ayrıca "silahla tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından da ceza alması talep edildi.



İddianame, İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.



Sanıklar yakında hakim karşısına çıkacak.