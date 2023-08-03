İzmir’deki cinayette “intikam” iddiası | 3 gün süren yaşam savaşını kaybetti

Konak’ta evinin önünde oturduğu esnada motosikletle yoldan geçen iki kişinin silahlı saldırısına uğrayan adam, hastanedeki 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.



31 Temmuz saat 19.00 sıralarında 2. Kadriye Mahallesi'nde, evinin önündeki kaldırımda oturan Cengiz Tokay, yoldan motosikletle geçen E.D. ve M.A.V. tarafından silahlı saldırıya uğradı.



Saldırganlar olay yerinden kaçarken, motosikletten açılan 7 el ateş sonucu kanlar içerisinde yere yığılan Tokay, saldırıda ağır yaralandı.



Durumun ihbar edilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Cengiz Tokay, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



DÜN AKŞAM YAŞAMINI YİTİRDİ



Ağır yaralı olarak hastanede tedavi gören Cengiz Tokay, burada yapılan tüm müdahalelerin ardından kurtarılamayarak dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Tokay'ın cenazesinin, bugün yapılacak otopsinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.



“İNTİKAM” İDDİASI



Öte yandan silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Cengiz Tokay'ın, 22 Nisan günü yine aynı mahallede öldürülen Serdar Kaçar cinayetinin zanlısı H.A.’nın dayısı olduğu, motosikletle gelip Tokay’ı vuran şüphelilerin ise öldürülen Serdar Kaçar’ın yakınları olduğu öne sürüldü.



Polis ekiplerinin silahlı saldırıyı gerçekleştiren E.D. ve M.A.V.’yi yakalama çalışmaları sürüyor.