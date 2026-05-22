İzmir'deki elektrik akımı faciası. Davada tutuklu sanık kalmadı

İzmir 'de sağanak yağış sırasında Konak ilçesinde İnanç Öktemay (44) ile Özge Ceren Deniz'in (23) sokak ortasında elektrik akımına kapılarak öldüğü olaya ilişkin İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14’üncü Ceza Dairesi’nde görülen davada yeni bir gelişme yaşandı.

Tutuklu bulunan İZSU teknik amiri M.Z.A., Argan Mühendislik firmasında inşaat mühendisi D.K. ve aynı firmada ızgara kolu bağlantı işinde çalışan A.K. tahliye edildi. Böylelikle tutuklu sanık kalmadı.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde 12 Temmuz 2024'te sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan Özge Ceren Deniz ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay yaşamını yitirmişti.

Bilirkişi raporunda, su birikintisi yakınındaki mazgalda GDZ Elektrik firmasının kabloları yeterli derinliğe gömmediği, İZSU'nun da mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığı ve iki kurum arasında yeterli koordinasyonun bulunmamasının olayın yaşanmasında etkili olduğu belirtilmişti.

Olayla ilgili 46 şüpheli yakalanmış, 13'ü tutuklanmıştı. Yargılama esnasında İZSU çalışanı 2'si tutuklu 6 sanığın memur olmaları nedeniyle dosyası ayrılmış, ara kararda tutuklu 4 sanık tahliye edilmişti.

Mahkeme heyetince yeni bilirkişi heyeti oluşturulmuş, 9 Aralık 2024'te ölümlerin yaşandığı yerde yeniden keşif yapılmış, yeni bilirkişi raporu hazırlanmıştı.

10 Ekim 2025'teki karar duruşmasında mahkeme, 30 sanığa 4 yıl 2 ay ile 10 yıl arasında hapis cezası vermiş, 9 sanık beraat etmiş, tutuksuz 6 sanığın tutuklanmasına karar verilmişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, 12 Mart'ta 11 sanığı kazanın meydana gelmesindeki kusur durumlarıyla tutuklulukta geçirdikleri süreyi nazara alarak tahliye etmişti.

Daire, bazı sanıklar yönünden duruşma görülmesine karar vermiş, dosya kapsamında, konusunda uzman bilirkişi heyetinden yeni rapor alınmasına karar vermişti.