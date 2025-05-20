İzmir'deki elektrik faciası | Kızını kaybeden babadan tepki: Mazgal değil, mayın döşemişler!
İzmir'de sağanak yağış sonrası elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren iki kişinin ölümüne ilişkin dava sürüyor. Davada söz olan Özge Ceren Deniz’in babası Ahmet Abi, "İZSU üç mazgal adı altında üç mayın döşemiş." dedi.
İzmir'in Konak ilçesinde geçen yıl 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili dava sürüyor.
Dava kapsamında 11'i tutuklu 42 sanık bulunuyor. Ölümlere ilişkin davanın ertelenen son duruşması bugün görüldü.
İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada tanıklar, sanıklar ve müşteki yakınları dinlendi.
Mahkemede Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi dinlendi.
Yetkili firma ile belediye yöneticilerine tepki gösteren Abi, "Yetkili firma 2019’dan beri elektrik kaçağını düzeltmemiş, gerekli onarımı yapmamıştır. Altyapı yapmak yerine insanların canını 1-2 milyon liraya alırız diyor. Kaçak akım rölesi kullanılmamıştır. İZSU ise elektrik kaçağının olduğu yere üç mazgal adı altında üç mayın döşenmiştir." diye konuştu.
Bu mazgalların döşenmemesi halinde, ölümlerin yaşanmamış olacağını söyleyen Abi, şöyle devam etti:
"Mazgalların temizliği neden yapılmıyor? Kendinize hiç sordunuz mu? Vicdanınız rahat mı? Burada vefat eden benim kızım değil sizin çocuğunuz olabilirdi. Neden bu kadar sorumsuzluk var?
Bilirkişi raporuna göre İZSU aklanmaya çalışılmış. Adamlar mazgal döşüyor, yani mayın döşüyor ancak suçsuz. Benim gözümde yetkili firmanın yönetim kurulu üyeleri de, yönetimi de, İzmir’in ve Konak’ın eski ve yeni belediye başkanları da suçludur.
Görevinizi yapın, insanları öldürmeyin. Kar gözeten bu iki kurum daha kaç kişiyi katledecek? İnşallah hak eden cezasını alacaktır."
TUTUKLU SANIK BİLİRKİŞİ RAPORUNU REDDETTİ
Davada daha sonra tutuklu sanık Ahmet Orhan Kaygısız savunma yaptı.
Kaygısız, bilirkişi raporunda ikinci derecede kusurlu gösterildiğini belirterek, bu durumu reddettiğini söyledi.
Kaygısız, "Arıza onarım şefi ile teknik onarım şefi olan görevim karıştırılmamalıdır. Bir başkasının görev ve sorumluluğundan kaynaklı ikinci derece kusur verilmesi adil değildir." diye konuştu.
OLAY VE SORUŞTURMA SÜRECİ
İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde 12 Temmuz 2024'te sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay (44) yaşamını yitirmişti.
Bilirkişi raporunda su birikintisi yakınındaki mazgalda GDZ Elektrik firmasının kabloları yeterli derinliğe gömmediği, İZSU'nun da mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığı ve iki kurum arasında yeterli koordinasyonun bulunmamasının olayın yaşanmasında etkili olduğu belirtilmişti.
İlk etapta haklarında gözaltı kararı verilen 42 şüpheli yakalanmış, bunlardan 13'ü tutuklanmıştı. Yargılama esnasında İZSU çalışanı 2'si tutuklu 6 sanığın memur olmaları nedeniyle dosyası ayrılmış, ara kararda tutuklu 2 memur tahliye edilmişti.
Mahkeme heyetince yeni bilirkişi oluşturulmuş, 9 Aralık 2014'te ölümlerin yaşandığı yerde yeniden keşif yapılmıştı.
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