İzmir'deki elektrik faciası | Kızını kaybeden babadan tepki: Mazgal değil, mayın döşemişler!

Yetkili firma ile belediye yöneticilerine tepki gösteren Abi, "Yetkili firma 2019’dan beri elektrik kaçağını düzeltmemiş, gerekli onarımı yapmamıştır. Altyapı yapmak yerine insanların canını 1-2 milyon liraya alırız diyor. Kaçak akım rölesi kullanılmamıştır. İZSU ise elektrik kaçağının olduğu yere üç mazgal adı altında üç mayın döşenmiştir." diye konuştu.

Bu mazgalların döşenmemesi halinde, ölümlerin yaşanmamış olacağını söyleyen Abi, şöyle devam etti:



"Mazgalların temizliği neden yapılmıyor? Kendinize hiç sordunuz mu? Vicdanınız rahat mı? Burada vefat eden benim kızım değil sizin çocuğunuz olabilirdi. Neden bu kadar sorumsuzluk var?

Bilirkişi raporuna göre İZSU aklanmaya çalışılmış. Adamlar mazgal döşüyor, yani mayın döşüyor ancak suçsuz. Benim gözümde yetkili firmanın yönetim kurulu üyeleri de, yönetimi de, İzmir’in ve Konak’ın eski ve yeni belediye başkanları da suçludur.

Görevinizi yapın, insanları öldürmeyin. Kar gözeten bu iki kurum daha kaç kişiyi katledecek? İnşallah hak eden cezasını alacaktır."