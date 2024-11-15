İzmir'deki elektrik faciasında tahliye kararı

Son dakika haberi! İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin haklarında dava açılan 13'ü tutuklu 42 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.



Savcı mütalaasında, 13 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamını ve ayrıntılı bilirkişi raporu alınmasını istedi.



Mahkeme, İZSU Kanalizasyon Daire Başkanlığı şube müdürü Ömer Karabilgin ile İZSU Kanalizasyon Müdürü Barış Koç'un tahliyesine hükmetti.



İZSU Personeli Ezgi Nazaroğlu’nun ev hapsi kaldırıldı. İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile önceki dönem genel müdürü Ali Hıdır Köseoğlu'nun adli kontrol şartları da kalktı.

DAVA ERTELENDİ



Memurların yargılanması konusundaki yükümlülük nedeniyle gerekli kurumlardan izin alınması kararlaştırıldı. Buna istinaden 6 kişinin dosyası ayrıldı.



Dava 6 Mart'a ertelendi. 42 kişi hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.