İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, metro vagonu yer altı park alanının inşaatında meydana gelen göçüğün altında kalan 2 bekçiyi arama çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "AFAD ekipleriyle birlikte mümkün mertebe göçük altındakilere zarar vermeyecek bir yöntem bulmaya çalışıyoruz. Çünkü canlı olma ihtimalleri var" dedi.



Kurtarma çalışmalarını inceleyen Gökçe, göçük altındaki bekçilerin aileleriyle görüştü.



Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Gökçe, olayın meydana geldiği alanda metro vagonlarına bir yer altı otoparkı yapılması için bir süredir inşaat çalışmasının sürdüğünü, göçüğün yoğun sağanaktan kaynaklandığını düşündüklerini belirtti.



Göçüğün, güvenlik kamerası kayıtlarının kesildiği 03.42'de meydana geldiğini ifade eden Gökçe, "Yoğun sağanak altındaki bölgede, muhtemelen toprağın da killi olması ve suya yeterince doygunluk yaşamasından dolayı bir zemin hareketlenmesi oluyor. Müteahhit firmanın iki bekçisi de muhtemelen hareketlenen zemini kontrol etmek amacıyla gürültünün geldiği yöne doğru hareket ediyorlar. Güvenlik kamera kayıtlarından görebildiğimiz bu." diye konuştu.



Gökçe, bekçilerden birinin, elektriğin kesilmesiyle ilgili oluşan duruma müdahale etmek için şantiyeye elektrik sağlayan kaynağın olduğu odaya, diğerinin ise suyun geldiği duvara doğru yönlendiğini tahmin ettiklerini ifade etti.



Buğra Gökçe, şöyle konuştu:



"O anda elektrik kesintisi olduğu için bundan daha ötesini göremiyoruz. Arkasından kuvvetli bir gürültüyle perde duvarımızın 20 metrelik kısmı çöküyor. Ne yazık ki iki çok değerli canımız da şu an göçüğün altındadır. AFAD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri yer altındaki canlarımızı bulabilmek için bir çaba sarf ediyor. Böyle olunca da canlara zarar vermemek için çalışma güçlüğü var. Diğer taraftan da bir zemin hareketliliği var. Bir kayma olabileceği için de güvenliği sağlama zorunluluğu var. Duvarların biri bozulduğu için diğerlerini de tetikleme ihtimali var. Nitekim yıkılan duvarın karşısındaki duvarda da böyle bir risk oluşmaya başladı. Bir yandan da ekiplerimiz bunun riskini, yükünü azaltmaya çalışıyorlar."



Gökçe bir gazetecinin, göçüğün evlere doğru yayılma riskini sorması üzerine, "Evlere uzanması söz konusu değil. Şehitler Caddesi'ne uzanan kısımda bir risk var" dedi.



"VALİLİK MAKAMININ BİLGİSİYLE ÇALIŞMA GECE DURDU"



Gökçe, çalışmaların ağır gittiği değerlendirmesine ilişkin ise şunları söyledi:



"Gece duvarla ilgili bir hareketlenme olunca Valilik makamının da kararıyla çalışmalar durduruldu. Çünkü çalışan ekiplerin de duvarın altında kalma riski oluşacaktı. Sabah zemin hareketini durdurduktan sonra ekiplerimiz tekrar çalışmaya başladı. Ağır iş makinesi çıkarttığımızda makineler göçüyor. Hem de altta canlı olma ihtimali var ve bu canlıyı zarar vermeden çıkartmak gibi bir sorumluluğumuz var. AFAD ekipleriyle birlikte mümkün mertebe göçük altındakilere zarar vermeyecek bir yöntem bulmaya çalışıyoruz. Çünkü canlı olma ihtimalleri var. Teknik bir çalışma olduğu için şu an bundan daha öte yapılabilecek bir şey yok."



Göçüğe ilişkin idari soruşturmanın açıldığını, konunun adli makamlara da intikal ettiğini ifade eden Gökçe, "Herhangi bir ihmal olup olmadığı teknik inceleme sonrası belli olur." dedi.



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