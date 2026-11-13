İzmir'deki HABAŞ fabrikasında yaşamını yitiren işçilerin sayısı 19'a yükseldi

İzmir 'in Aliağa ilçesinde HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da meydana gelen patlamadan sonra bulunamayan Barış Güney’in cenazesine ulaşıldı.



Olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 19’a çıktı. Fabrikada arama kurtarma çalışmalarına son verildi.



9 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI



Patlamaya ilişkin fabrika müdürü ve işveren vekili, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi, vinç mekanik bakım mühendisi, kalite ve planlama müdürü, idari müdür, şirketin Aliağa şube müdürü ile firmanın yönetim kurulu başkanı olmak üzere 11 kişi gözaltına alınmıştı.

11 şüpheliden dokuzu tutuklanmış, HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran ile bir şüpheli hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

İDDİALAR ARAŞTIRILIYOR



İzmir'de 18 işçinin hayatını kaybettiği demir çelik fabrikasındaki ihmal iddiaları araştırılıyor.

Fabrikada son 3 haftada aynı tesiste 2 iş kazası daha meydana geldiği, 2 işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Adli süreç, bu olayları da kapsayacak şekilde yürütülüyor.

Demir çelik fabrikasının 2025 raporuna göre, fabrikada son 10 yılda 28 kişi öldü, 38 kişi yaralandı. İş kazası sayısı 2024’te 147 iken 2025’te yüzde 56 artarak 229'a yükseldi. Taşeron kazaları ise aynı dönemde yüzde 118 artışla 38'den 83'e çıktı.