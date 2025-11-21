İzmir'deki karakol saldırısı şüphelilerine adli kontrol

İzmir'de polis merkezine yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığın tarafından, Salih İşgören Polis Merkezi'ne saldırgan E.B'nin (16) pompalı tüfekle ateş açtığı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan DAEŞ şüphelisi H.B. ve H.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye götürülen iki şüpheli, savcılıktaki sorgularının ardından tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Hakimlik, iki zanlı için yurt dışı yasağı tedbiriyle adli kontrol kararı verdi.

Firari İ.A'yı yakalama çalışmaları ise sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Balçova'da 8 Eylül günü Salih İşgören Polis Merkezi'ne 16 yaşındaki E.B. tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile 1 vatandaş yaralanmıştı. Saldırgan E.B. de çıkan çatışmada yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti.