İzmir'deki karakol saldırısında şehit sayısı yükseldi

İzmir'deki polis merkezi saldırısında yaralanan polis memuru Ömer Amilağ'dan acı haber geldi.



Amilağ, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 23 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.



Polis memurunun cenazesinin, Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenecek törenin ardından memleketi Şanlıurfa'ya gönderileceği öğrenildi.



KARAKOL SALDIRISI



Balçova'da 8 Eylül'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne E.B. (16) tarafından pompalı tüfekle saldırı düzenlenmişti.



Saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile mahalle sakini Galip Güleç yaralanmıştı.



Yaralı polis Dağlı ile Güleç, tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.



27 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma ise sürerken saldırganın annesi, babası, iki arkadaşıyla birlikte irtibatlı ve iltisaklı olduğu değerlendirilen 27 şüpheli, gözaltına alınmıştı.