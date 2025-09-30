İzmir'deki karakol saldırısında şehit sayısı yükseldi

İzmir Balçova'daki karakol saldırısında yaralanan polis memuru Ömer Amilağ, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir'deki karakol saldırısında şehit sayısı yükseldi

İzmir'deki polis merkezi saldırısında yaralanan polis memuru Ömer Amilağ'dan acı haber geldi.

Amilağ, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 23 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Polis memurunun cenazesinin, Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenecek törenin ardından memleketi Şanlıurfa'ya gönderileceği öğrenildi.

KARAKOL SALDIRISI

Balçova'da 8 Eylül'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne E.B. (16) tarafından pompalı tüfekle saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile mahalle sakini Galip Güleç yaralanmıştı.

Yaralı polis Dağlı ile Güleç, tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

27 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma ise sürerken saldırganın annesi, babası, iki arkadaşıyla birlikte irtibatlı ve iltisaklı olduğu değerlendirilen 27 şüpheli, gözaltına alınmıştı.

İzmir karakol saldırısı | 16 yaşındaki saldırganın ayrıntılı ifadesi ortaya çıktı: Hedefinde başka yerler varmış!

İzmir karakol saldırısı | 16 yaşındaki saldırganın ayrıntılı ifadesi ortaya çıktı: Hedefinde başka yerler varmış!

Haberi Görüntüle

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...