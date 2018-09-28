İzmir'de Tire Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip, P.E.'nin (15) erkek arkadaşı olduğu belirtilen F.K.'yle (21) bindikleri motosikletle ilçeden ayrıldığını belirledi. İzi takip eden ekip, P.E. ve F.K.'nin Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Yeşilyurt Köyü'nde olduğunu tespit etti.
Bunun üzerine Jandarma ekipleri, P.E. ve Tire'den birlikte ayrıldığı F.K.'yi bulunduğu evden alarak karakola götürdü.
Öte yandan P.E.'nin ailesinin kızlarını almak için Afyonkarahisar'a gittiği öğrenildi.
İzmir'deki kayıp lise öğrencisi Afyonkarahisar'da bulundu
Anadolu AjansıTürkiye
İzmir'in Tire ilçesinde özel bir lisede öğrenim gören, salı gününden bu yana haber alınamayan 15 yaşındaki kız öğrenci P.E., Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bulundu.
İzmir'de Tire Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip, P.E.'nin (15) erkek arkadaşı olduğu belirtilen F.K.'yle (21) bindikleri motosikletle ilçeden ayrıldığını belirledi. İzi takip eden ekip, P.E. ve F.K.'nin Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Yeşilyurt Köyü'nde olduğunu tespit etti.