İzmir'deki kedi katili tutuklandı

Polis ekibi otosuna bindirildiği esnada ise şüpheli, öfkeli bir vatandaş tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Gazetecilerin "Kedileri neden öldürdünüz?" sorusuna sessiz kalan K.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Vatandaşlar tarafından bulunan ölü kediler, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından delil torbasına alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.



TUTUKLANDI

K.K. isimli şüpheli polis merkezinde alınan ifadesinin ardından adliye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.