İzmir’deki komşu katliamı davasında karar istinaftan döndü

İzmir’in Bayraklı ilçesinde komşu çift ile kızlarını öldüren 2 sanık, yeniden yargılanacak.
Olay, 10 Haziran 2022'de İzmir’de yaşandı. Ali İhsan Kılıç ile sokak köpeği besleme ve arsa meseleleri nedeniyle husumetli olduğu Yahya Köşek arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi ile Kılıç, tabancayla Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve 2 çocuk annesi kızları Funda Güçlü’ye ateş etti.
Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 yaralı da kurtarılamadı. Gözaltına alınan Ali İhsan Kılıç ile ağabeyi Mehmet Kılıç, tutuklandı.
AYRI AYRI 3’ER KEZ MÜEBBET TALEBİ
Hazırlanan iddianamede Ali İhsan Kılıç ve Mehmet Kılıç için ayrı ayrı 3’er kez müebbet hapis cezası istendi
Sanıklar, geçen yıl 6 Aralık'ta karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Savunmaların ardından kararını açıklamayan mahkeme heyeti, Ali İhsan Kılıç’ı Yahya Köşek'e yönelik kasten öldürme suçundan müebbet hapis, Meryem Köşek ve Funda Güçlü’ye yönelik kadını kasten öldürme suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Ali İhsan Kılıç’a, Filiz Topaloğlu’nun yönelik silahlı tehdit’ten 4 yıl, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan da 2,5 yıl hapis cezası verildi.
Diğer tutuksuz sanık Mehmet Kılıç ise Meryem Köşek ve Funda Güçlü'ye yönelik kadını kasten öldürmeye yardım suçundan ayrı ayrı 15’er yıl ve Filiz Topaloğlu’na yönelik silahlı kasten yaralama suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sanık Mehmet Kılıç, Yahya Köşek’in öldürülmesine iştirak suçundan ise istenen cezadan ise beraat etti. Mahkeme heyeti, her iki sanığa da indirim uygulamadı. Müşteki-sanık Filiz Topaloğlu’nun ise beraatine hükmetti.
KARAR İSTİNAF MAHKEMESİNE TAŞINDI
Savcı, sanık Mehmet Kılıç’a verilen beraat kararına itiraz edip kararı istinaf mahkemesine taşıdı.
Ayrıca sanıkların avukatları cezaların fazla, ölenlerin yakınlarının avukatları ise cezanın az olduğunu gerekçesiyle kararı istinaf mahkemesine götürdü.
Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi, gelen talepleri değerlendirerek davanın tekrar görülmesine hükmetti.
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