İzmir’deki komşu katliamı davasında karar istinaftan döndü

AYRI AYRI 3’ER KEZ MÜEBBET TALEBİ



Hazırlanan iddianamede Ali İhsan Kılıç ve Mehmet Kılıç için ayrı ayrı 3’er kez müebbet hapis cezası istendi



Sanıklar, geçen yıl 6 Aralık'ta karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Savunmaların ardından kararını açıklamayan mahkeme heyeti, Ali İhsan Kılıç’ı Yahya Köşek'e yönelik kasten öldürme suçundan müebbet hapis, Meryem Köşek ve Funda Güçlü’ye yönelik kadını kasten öldürme suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.



Ali İhsan Kılıç’a, Filiz Topaloğlu’nun yönelik silahlı tehdit’ten 4 yıl, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan da 2,5 yıl hapis cezası verildi.



Diğer tutuksuz sanık Mehmet Kılıç ise Meryem Köşek ve Funda Güçlü'ye yönelik kadını kasten öldürmeye yardım suçundan ayrı ayrı 15’er yıl ve Filiz Topaloğlu’na yönelik silahlı kasten yaralama suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Sanık Mehmet Kılıç, Yahya Köşek’in öldürülmesine iştirak suçundan ise istenen cezadan ise beraat etti. Mahkeme heyeti, her iki sanığa da indirim uygulamadı. Müşteki-sanık Filiz Topaloğlu’nun ise beraatine hükmetti.

KARAR İSTİNAF MAHKEMESİNE TAŞINDI



Savcı, sanık Mehmet Kılıç’a verilen beraat kararına itiraz edip kararı istinaf mahkemesine taşıdı.



Ayrıca sanıkların avukatları cezaların fazla, ölenlerin yakınlarının avukatları ise cezanın az olduğunu gerekçesiyle kararı istinaf mahkemesine götürdü.



Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi, gelen talepleri değerlendirerek davanın tekrar görülmesine hükmetti.