İzmir'deki kooperatif soruşturmasında yeni dalga. Yedi şüpheli gözaltında
28.12.2025 20:08
Son Güncelleme: 29.12.2025 09:01
DHA
İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'nde yolsuzluk iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada dokuz kişi gözaltına alındı. Aralarında eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında aralarında eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun yanı sıra kooperatifin yönetim kurulu başkanı, denetim kurulu üyeleri ve taşeron firma yetkililerinin de bulunduğu 11 şüpheli hakkında gözaltına kararı verildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilere zimmet suçlaması yöneltiliyor.
Başsavcılık talimatiyla harekete geçen emniyet güçleri, aralarında CHP'nin İzmir eski il başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu dokuz şüpheliyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Aslanoğlu, tutuklu yargılandığı İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasının kooperatif davasında 14 Ekim'de tahliye edilmişti.