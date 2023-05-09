İzmir'deki lüks sitedeki yangında kriminal sonuçlar bekleniyor

KRİMİNAL SAPORU BEKLENİYOR

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalarını tamamladı.

Tüm dairelerde tek tek inceleme yapan ekipler, elde edilen ip uçları ile toplanan delilleri savcılığa teslim etti. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin aldığı numuneler, kundaklama olup olmadığının tespiti için kriminal laboratuvara gönderildi.

Ayrıca itfaiye raporunun hazırlanması içinde çalışmaların sürdüğü öğrenildi.