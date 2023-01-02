İzmir'deki ölümlü vinç kazasında ihmal iddiası

İzmir'in Bornova ilçesinde 32 katlı bir inşaatta, kurulu vinç devrildi. 6 işçinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan projenin müteahhidi, şantiye şefi, iş güvenliği uzmanı ve vinç firması sahibi tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Olayla ilgili 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildi. Soruşturma kapsamında 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Projenin müteahhidi, firma yetkilisi, şantiye şefi ve iş güvenliği uzmanı gözaltına alındı.



Gözaltınan alınan şüpheliler, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 4 şüphelinin hakimlikçe tutuklandığını bildirdi.

İHMAL İDDİASI



İşçilerin daha önce konteynerlerin güvenli olmadığını için başka bir yere taşınmasını talep ettikleri öne sürüldü.



Savcılığa sunulan ön bilirkişi raporununda da bu vahim iddiaya yer yerildi.



''BİZE ÖNLEM ALDIKLARINI SÖYLEDİLER''



Kazadan yaralı kurtulan Mücahit Çiftçi'nin anlattıklarıysa ihmal iddialarını güçlendiriyor.



Kazanın yaşanmasından önceki süreci anlatan Çiftçi, "4 ay önce konteyneri getirip tam vincin dibine koydular. O zaman gelen şantiye şefi ve iş güvenlik uzmanına bunun (konteyner) burada olmayacağını söyledik. Bize gereken önlemleri alacaklarını söylediler. Sacdan bir çatı yaptık, 4 ay boyunca o çatıya moloz, briket, tahta düşmeye başladı." dedi.

''KENDİMİ ENKAZIN ALTINDA BULDUM''



Çiftçi, olay gününe ilişkin, "Saat 5'te işten çıktık, yemeğe gittik. 17.20'de koğuşa geldik, uzandık. Hafif bir gürültü oldu. Bir şeyler düşmeye başladı, umursamadık. Her gün olan bir şey olduğu için umursamadık. Ağırlaşmaya başladı, ayağa kalkınca kendimi enkazın altında buldum, kıyamet koptu. Ondan sonra da beni hastaneye kaldırdılar. Bu bir iş kazası değil cinayettir." diye konuştu.



''HABERİMİZ YOKTU''



Yaşanan kazada ihmal olduğunu savunan Çiftçi, şunları söyledi:



"Çok büyük bir ihmal var, saat 17.00'den sonra çalışma oldu, mesai saatleri dışında. Normalde gelip bize çalışma olduğu için o alanı boşaltmamızı söylemeleri gerekiyor, onu yapmadılar. Vincin kaldırılmasından, yükseltilmesinden haberimiz yoktu. Bize söyleseydiler, iş güvenlikçi gelseydi orayı boşaltırdık, bu olay yaşanmazdı."