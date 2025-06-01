İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Aliağa ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangınında alevler kontrol altına alndı.

Horozgediği Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına Orman Genel Müdürlüğü'ne ait bir uçak, 7 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozerle müdahale edildi.

Alevler ekiplerin yoğun çalışmasıyla gece yarısı kontrol altına alındı.