İzmir'deki orman yangınında can kaybı

ğı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.



Açıklamada, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Mahallesi'nde 10 Temmuz'da saat 14.00'te başlayan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale edilmiş, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın 11 saat sonra kontrol altına alınmıştı.



Müdahale sırasında 4 kişi yaralanmıştı.



Yangın sonucu oluşan yoğun duman nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na uçaklar bir süre iniş ve kalkış yapamamıştı.

İzmir'de Aliağa ve Menderes'te orman yangını Haberi Görüntüle