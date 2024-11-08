İzmir'deki orman yangınının ardından doğa yeniden canlanmaya başladı

Karşıyaka ilçesinde, 15 Ağustos günün çıkan, çok sayıda ev ve iş yerinin hasar gördüğü orman yangınına ilişkin bölgede rehabilitasyon çalışmaları devam ediyor. Bin 586 hektar ormanlık alan, bin 300 hektarlık da mera, tarım arazisi ve yerleşim yerinin zarar gördüğü büyük yangında İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, hummalı bir şekilde çalışıyor.



Bölgede yanmış ağaçlar birer birer temizlenip sağlam ağaçlar tespit ediliyor. Ekipler, alanın ağaçlandırılmasına yönelik alt yapı çalışmalarını iş makinesi yardımıyla yaparken, yanan bölgelere 1 milyon 100 bin fidan dikilerek 8 ton tohum atılacak.

