İzmir'deki orman yangınıyla ilgili araç sürücüsü tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan ve 15,5 saatte kontrol altına alınan yangınla ilgili 1 kişi tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Buca ilçesinde otoyolda minibüste başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına ilişkin gözaltına alınan servis şoförü, araç sahibi ve aracı tamir eden şüpheli ile sonradan gözaltına alınan aracı kiralayan kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden araç sürücüsü, aracı kiralayan ve egzoz tamirini yapan şüpheliler tutuklanmaları, aracın tescil sahibi olan sürücü ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.



Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, araç sürücüsünün tutuklanmasına, diğer şüphelilerin ise adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.