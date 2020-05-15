İzmir'deki otobüsler için klima kararı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, corona virüs önlemlerinin gevşetilmesi yönündeki adımlara rağmen Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiyesi üzerine ESHOT ve İZULAŞ otobüslerinde bir süre daha klimaların çalıştırılmaması kararı aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tüm araçların klima bakımlarının yapıldığını, kullanıma hazır olduğunu, ancak salgın riski nedeniyle açılmayacağını söyledi.



"SALGIN BİTMEDİ"



Sıcaklarda klimasız seyahat etmenin zorluğunu bildiğini ancak halk sağlığı için bu tedbirin uygulanması gerektiğini ifade eden Başkan Soyer, İzmirlilere şöyle seslendi: “Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun kararları doğrultusunda kamusal alanlarda maske kullanma ve sosyal mesafeye dikkat zorunluluğu devam ediyor. 20 yaş altı ve 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları halen yasak. Bunlar, salgının henüz bitmediğinin en büyük göstergesi. Dolayısıyla hemşehrilerimden en büyük ricam, tedbiri elden bırakmamalarıdır. Zorunlu değilsek dışarı çıkmayalım; evde kalmaya devam edelim. Bu sorumluluk devam ederse biliyorum ki sağlıklı ve güzel günler yakın.”



UZMANLAR UYARIYOR



Türkiye’de corona virüs salgınında iyiye gidiş sonrası bazı önlemlerin gevşetilmesi kararı alınmış ve 11 Mayıs’tan itibaren alışveriş merkezleri, kafeler ve restoranlar ile berber ve kuaför salonları açılmıştı. Beraberinde tartışmaları da getiren bu karara ilişkin olarak, hem Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu hem de Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB), özellikle kapalı ortamlarda klimaların çalışması nedeniyle bulaş riskinin tekrar artabileceği uyarısında bulunuyor. Virüsün damlacık yoluyla bulaşabildiğinin bilindiğine ve havalandırma sistemlerinin, virüs içeren damlacıkların uzak mesafelere taşınmasına neden olabileceğine dikkat çeken uzmanlar, özellikle kalabalığın yoğun olduğu alışveriş merkezlerinde ve toplu ulaşım araçlarında klimaların bir süre daha kullanılmaması gerektiğini vurguluyor. Kapalı mekanlarda mümkünse camların açılması ve dışarıdan taze hava girişinin sağlanmasının önemli olduğu belirtiliyor.

VİDEO: AVM KLİMALARINA VİRÜS ÖNLEMİ

