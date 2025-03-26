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İzmir'deki protesto gösterilerine tutuklama

İzmir'deki izinsiz gösterilerde gözaltına alınan 65 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İzmir'deki protesto gösterilerine tutuklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasına ilişkin gösterileri devam ediyor.

'deki izinsiz gösterilerde polise taşlı sopalı saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 65 kişi gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 38'i adli kontrolle olmak üzere 55'i serbest bırakıldı.

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