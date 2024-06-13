İzmir’deki sahte altın dolandırıcılığına 3 tutuklama

İzmir’in Bornova ilçesinde, "İnşaat kazısında altın bulduk bunları sana verelim, sen de kazan" şeklinde söylemde bulunup, ağlarına düşürdükleri bir vatandaşa 215 bin lira karşılığında sahte altın vererek dolandırıcılık olayına karışan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir’deki sahte altın dolandırıcılığına 3 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekiplerince, Bornova ilçesinde 17 Mayıs tarihinde mağdur vatandaşla irtibata geçerek "İnşaat kazısında altın bulduk bunları sana verelim, sen de kazan" şeklinde söylemlerde bulunup, mağdurun 215 bin TL karşılığında sahte altın alarak dolandırılması olayıyla ile ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, olayı 3 kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheliler O.Ö., M.B., ve E.T., geçtiğimiz salı günü Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin birlikte gittikleri kuyumcuda mağduru dolandırdıkları anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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