İzmir'deki taksici Oğuz Erge cinayetinde karar onandı

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Olayın ardından harekete geçen polis, katil zanlısı Delil Aysal'ı saklandığı evde yakaladı.

Tutuklanan Aysal, nitelikli öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, nitelikli yağma suçundan 14 yıl 10 ay ve ruhsatsız silah taşıma suçundan da 2 yıl 10 ay olmak üzere toplam 17 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

SANIK KARARI TEMYİZ ETTİ

Sanık Aysal'ın avukatı kararı geçen şubat ayında istinaf mahkemesine taşındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Ceza Dairesi, itirazı inceledi.

Daire, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin hukuka aykırılığın bulunmadığı ve herhangi bir eksikliğin de olmadığı görüşüne vardı, itirazı reddetti.

Bu kez sanık avukatı kararı, Yargıtay'a götürdü.

YARGITAY KARARI ONADI

Yargıtay 1 Ceza Dairesi, hem mahkeme sürecinin usulüne uygun yürütüldüğünü hem de delillerin yeterli ve hukuka uygun olduğunu belirtti.

Yargıtay ilamında, suç vasıflarının doğru biçimde belirlendiği, yağma suçunda değer azlığı hükmünün somut olayda uygulanma yeri bulunmadığı, takdiri indirimin mahkemenin takdir yetkisi kapsamında, yasal, yerinde ve yeterli gerekçelerle uygulanmamasına karar verildiği ve sanık lehine uygulanabilecek başkaca hükmün bulunmadığı anlaşıldığı vurgulandı.

Yargıtay, böylece temyiz başvurusunu reddedip, daha önce verilen kararı onadı.