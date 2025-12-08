İzmir'deki taksici Oğuz Erge cinayetinde karar onandı
İzmir'de taksici Oğuz Erge'yi öldürüp, cep telefonunu çalan Delil Aysal'a verilen indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl 8 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.
Olay, geçen yıl 1 Şubat'ta saat 03.30 sıralarında, Gaziemir'de meydana geldi.
Maskeli ve kapüşonlu Delil Aysal, evli, 2 çocuk babası Oğuz Erge'nin kullandığı taksiye bindi.
Bir süre taksiyi çeşitli adreslere dolaştıran Aysal, ineceğini söyleyip cebinden para alır gibi yaparak, yanındaki tabancayı çıkardı.
Delil Aysal, tabancayla ateş edip taksici Erge'yi yaraladı. Ardından taksiyi ve şoförün cebini karıştıran Aysal, Oğuz Erge'nin kulaklık ve cep telefonunu çalıp, kaçtı.
Tedaviye alınan Oğuz Erge, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Katil zanlısı, cinayetin ardından taksicinin kızını arayıp haber verdiğini anlattı. (Taksici Oğuz Erge)
HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Olayın ardından harekete geçen polis, katil zanlısı Delil Aysal'ı saklandığı evde yakaladı.
Tutuklanan Aysal, nitelikli öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, nitelikli yağma suçundan 14 yıl 10 ay ve ruhsatsız silah taşıma suçundan da 2 yıl 10 ay olmak üzere toplam 17 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
SANIK KARARI TEMYİZ ETTİ
Sanık Aysal'ın avukatı kararı geçen şubat ayında istinaf mahkemesine taşındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Ceza Dairesi, itirazı inceledi.
Daire, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin hukuka aykırılığın bulunmadığı ve herhangi bir eksikliğin de olmadığı görüşüne vardı, itirazı reddetti.
Bu kez sanık avukatı kararı, Yargıtay'a götürdü.
YARGITAY KARARI ONADI
Yargıtay 1 Ceza Dairesi, hem mahkeme sürecinin usulüne uygun yürütüldüğünü hem de delillerin yeterli ve hukuka uygun olduğunu belirtti.
Yargıtay ilamında, suç vasıflarının doğru biçimde belirlendiği, yağma suçunda değer azlığı hükmünün somut olayda uygulanma yeri bulunmadığı, takdiri indirimin mahkemenin takdir yetkisi kapsamında, yasal, yerinde ve yeterli gerekçelerle uygulanmamasına karar verildiği ve sanık lehine uygulanabilecek başkaca hükmün bulunmadığı anlaşıldığı vurgulandı.
Yargıtay, böylece temyiz başvurusunu reddedip, daha önce verilen kararı onadı.