İzmir'deki trajedide gerekçeli karar: Beş çocuğu ölen anneye neden ceza verilmedi?
05.11.2025 10:14
DHA
İzmir'de çıkan yangında beş çocuğunu yitiren annenin yargılandığı davada gerekçeli karar açıklandı. Gerekçeli karar metninde; annenin içinde bulunduğu imkansızlıklar dikkate alındığında, meydana gelen neticeyi öngörmesinin mümkün olmadığı ifade edildi.
İzmir'de hurda toplamak için çıktığı evinde başlayan yangında beş çocuğunu yitiren anne ile ilgili verilen kararın gerekçesi açıklandı.
Olay geçen yıl 11 Kasım'da Selçuk ilçesinde yaşandı.
Tavşantepe'de tek katlı bir evde yaşayan Sinem Melisa Akcan, ailesinin geçimini sağlamak için hurda toplamak üzere evden çıktı.
Eşi bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan kadın, bu sırada beş çocuğunu da evde bıraktı.
SOBA DEVRİLDİ, BEŞ ÇOCUK ÖLDÜ
Bir süre sonra, beş çocuğun bulunduğu evde soba devrildi ve büyük bir yangın başladı.
Alevlerin sardığı evde Aras Bulut Akcan (1), Masal Işık Akcan (2), Aslan Miraç Akcan (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes Akcan (5) kardeşler yaşamını yitirdi.
Çocuklarını kaybetmenin acısı ile sinir krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Melisa Akcan önce gözaltına alındı, ardından hakkında adli kontrol kararı verildi.
İzmir'de geçen yıl yaşanan olayda beş çocuk yaşamını yitirdi. Geçimini sağlamak için hurda satmaya çıkan anne, geri döndüğünde evinin yandığını gördü.
20 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Olayın ardından Akcan hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Mahkeme acılı anneye ceza verilmemesine hükmetti, adli kontrol kararını da kaldırdı.
GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI
Mahkeme heyeti, verilen kararın gerekçesini de açıkladı.
Kararda Akcan'ın, beş çocuğunu aynı odada uyutarak üşümemeleri için elektrik sobasını açarak daha önceden toplamış olduğu hurdaları satmaya gittiğinin beyanlar ve deliller ile sabit olduğu vurgulandı.
Kamera görüntüsüne göre Akcan'ın burada yedi-sekiz dakika kaldığı, olay günü vermiş olduğu hurdaların parası olan 400 lirayı elden aldığı, daha önceden de alacağı olan 400 lirayı banka hesabına göndermesini istediği ve bunun da dekontla kanıtlandığının altı çizildi.
Kararda; olay tarihinde havaların soğumaya başladığı, vefat eden çocukların yaşı itibarıyla üşümemesi ve daha önceden hasta olmaları sebebiyle elektrik sobasının Akcan tarafından açık bırakıldığının altı çizildi.
Eşi cezaevinde olan kadın, herhangi bir yakını ve akrabası olmadığı için çocuklarını evde bırakmak zorunda kaldığını anlatmıştı.
AKRABASI VE TANIDIĞI KİMSE YOK
Eşinin olay tarihinde cezaevinde olmasından dolayı çocuklarının bakımının Akcan'a kaldığı, Akcan'ın da geçimini tek başına sağlamak zorunda kaldığı, vefat eden çocukların sayısı ve yaşı itibarıyla gıda ihtiyaçlarını sağlamak zorunda olduğu, yaşadıkları Selçuk ilçesinde başkaca akraba ve tanıdıklarının bulunmadığına vurgu yapıldı.
İÇİNDE BULUNDUĞU DURUMA DİKKAT ÇEKİLDİ
Akcan'ın tek başına beş çocuğuna bakmak ve ihtiyaçlarını karşılamak zorunda olduğu, geçimini hurda toplayarak sağladığı, sanığın içinde bulunduğu maddi imkansızlıklar dikkate alındığında meydana gelen neticeyi öngörmesinin mümkün olmadığı belirtildi.
KAPININ KOLUNU BÜYÜK ÇOCUĞUNA BIRAKTI
Sanığın dikkatli davranmaya çalışıp, bir önlem olarak kapının iç kapı kolunu en büyük çocuğa bıraktığı belirtildi.
Akcan'ın bir an önce çocuklarının yanına dönmek için topladığı hurda parasının bir kısmını elden aldığı, kalan kısmını banka hesabına göndermesini istemesinin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmasına karşın neticeyi istemediği belirtildi.
Olayın özelliği, kendi kişisel mahareti, vefat eden çocukların pozisyonu gibi unsurlar dolayısıyla gerçekleşmeyeceğine ilişkin inançla, "Nasıl olsa olmaz." düşüncesi ile hareket ettiğinin söylenemeyeceği aktarıldı.
"TAM VİCDANİ KANAATLE KARAR VERİLDİ"
Dosyaya giren araştırma tutanağında; ev içerisinde annesiyle vefat eden çocukları ile ilgili konu açıldığında Akcan'ın kendini odaya kilitlediği, çocukların vefatından sonra mezarlık ziyareti yaptığına dikkat çekildi.
Akcan'ın beş çocuğunun öldüğü olayda kişisel ve ailevi durumu bakımından artık ceza verilmesinin gereksiz kalacak derece mağdur olduğunun kabul edildiği gerekçeli kararda yer aldı.
Bu gerekçelerden ötürü Akcan'a ceza verilmesine yer olmadığına tam bir vicdani kanaatle karar verildiği vurgulandı.