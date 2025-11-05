İzmir'deki trajedide gerekçeli karar: Beş çocuğu ölen anneye neden ceza verilmedi?

20 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Olayın ardından Akcan hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Mahkeme acılı anneye ceza verilmemesine hükmetti, adli kontrol kararını da kaldırdı.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme heyeti, verilen kararın gerekçesini de açıkladı.

Kararda Akcan'ın, beş çocuğunu aynı odada uyutarak üşümemeleri için elektrik sobasını açarak daha önceden toplamış olduğu hurdaları satmaya gittiğinin beyanlar ve deliller ile sabit olduğu vurgulandı.

Kamera görüntüsüne göre Akcan'ın burada yedi-sekiz dakika kaldığı, olay günü vermiş olduğu hurdaların parası olan 400 lirayı elden aldığı, daha önceden de alacağı olan 400 lirayı banka hesabına göndermesini istediği ve bunun da dekontla kanıtlandığının altı çizildi.

Kararda; olay tarihinde havaların soğumaya başladığı, vefat eden çocukların yaşı itibarıyla üşümemesi ve daha önceden hasta olmaları sebebiyle elektrik sobasının Akcan tarafından açık bırakıldığının altı çizildi.