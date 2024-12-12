İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ile Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.



Polis, çalışmalar kapsamında önceden belirlenen adrese operasyon düzenledi.



Aramada 38 kilo 750 gram esrar, 749 kök kenevir bitkisi ve hassas terazi ele geçirildi.



Operasyonda gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

