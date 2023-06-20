İzmir'deki vahşette yeni gelişme: Zanlı yakalandı, ifadesi ortaya çıktı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evdeki derin dondurucu içinde bulunan 4 cesetle ilgili aranan zanlı Çeşme'de yakalandı. Türkmenistan uyruklu 4 kişiyi öldürdüğünü itiraf eden zanlı, cinayetleri kıskançlık yüzünden işlediğini söyledi.

İzmir'deki vahşette yeni gelişme: Zanlı yakalandı, ifadesi ortaya çıktı

'de Türkmenistan uyruklu 4 kişinin cesedinin derin dondurucuda bulunmasının ardından olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ZANLI ÇEŞME'DE YAKALANDI

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bayraklı ilçesinde 18 Haziran'da 3'ü kadın 1'i erkek toplam 4 Türkmenistan vatandaşının kasten öldürülmesi olayının şüphelisi, Türkmenistan uyruklu S.H, Çeşme ilçesinde emniyet müdürlüğü ekiplerimizce yakalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Açıklamada, olayda kullanıldığı belirtilen bıçakla yakalanan S.H'nin cinayetleri kıskançlık sebebiyle işlediğini itiraf ettiği belirtildi.

İzmir'deki vahşette yeni gelişme: Zanlı yakalandı, ifadesi ortaya çıktı - 1

OLAY

Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki bir eve giden polis ekipleri, derin dondurucuda vücut bütünlüklerinin bozulduğu tespit edilen 4 ceset bulmuştu.

Cesetlerin anne Gülkamar Hanymova, kızları Leyla Geldiyarova (30) ve Laçin Geldiyarova (28) ile Ruslan Kerimov'a ait olduğu tespit edilmişti

Anne Hanymova ile kızlarının 'ye 2019'da geldikleri, İzmir'de bakıcılık yaptıkları, cesedi bulunanlardan Ruslan Kerimov'un ise Leyla Geldiyarova'nın erkek arkadaşı olduğu, şüpheli S.H'nin de bu kişilerle aynı evde yaşadığı öğrenilmişti.

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