İzmir'deki yangında acı tablo: 228 konut ağır hasarlı

Yangından etkilenen bölgeleri ziyaret eden Yerlikaya, "İzmir genelinde 228 konut, 13 iş yeri ve 15 ahırın ağır hasarlı olduğu tespit edildi." dedi. "16 MİLYON 898 BİN ÖDEME YAPILDI" Hasar tespitleri sonucunda bugüne kadar 16 milyon 898 bin lira ödeme yapıldığını söyleyen Yerlikaya, şunları kaydetti: "Pazartesi günü sabah ve en geç salı günün öğleden önce zararları ile ilgili destek ödemesi alacak olan vatandaşlarımızın parası cuma gününden değil, daha evvelden gönderildiğini söylemiştim. Onların tamamının ödemelerini de inşallah yapacağız.

Tabi, büyükbaş, küçükbaş hayvan telef olan, kanatlı hayvan, bunlarla ilgili de tespitlerimizin tamamı yapıldı. İçi boş, dolu kovanlarla ilgili bunların da tespitleri yapıldı. Her birinin destek ödemelerini yapacağız.



Tarım zararlarıyla ilgili il tarım müdürlüğümüzün çalışması var. Tabii o biraz zaman alıyor. Yani şu tepenin arkasında bir bostanlık var. Oraya gidilecek. Daha sonra nerede bir sizin ÇKS kayıtlı ekili dikili bir yeriniz varsa onun başına sizle beraber arkadaşlarımız gelecek.



Bunların tespitini yapacak ve akabinde bunlar Tarım Bakanlığımızın tespitleri bittikten sonra destek ödemesi yapılacak."