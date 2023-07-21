İzmir'deki miras tartışmasında ölü sayısı 2'ye yükseldi: Dayılarına kurşun yağdırdı

Edinilen bilgiye göre B.M.K.(35), aralarında anlaşmazlık bulunan dayıları Basri Korucu (52) ve Cihan Korucu’nun (49) yanına gitti. Burada başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.M.K., yanında getirdiği tabanca ile dayılarına ateş açtı. Vücuduna mermiler isabet eden Basri Korucu ve Cihan Korucu kanlar içerisinde yere düşerken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan iki kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.



ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ



Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Basri Korucu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Korucu'nun cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Yaralı durumumdaki Cihan Korucu da bugün tedavi gördüğü hastanede hayata tutunamadı. Korucu’nun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



ŞÜPHELİ ARANIYOR



Öte yandan, dayılarını tabancayla vurduktan sonra olay yerinden kaçtığı belirlenen cinayet şüphelisi B.M.K.'yı yakalamak için başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi.