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İzmir'de kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda yangın

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, lojistik firmasının soğuk hava deposunda yangın çıktı. Alevlere müdahale sürüyor.

İzmir'de kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda yangın

'in Kemalpaşa ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde boya yapımında kullanılan kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

İzmir'de kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda yangın - 1

Firmanın soğuk hava deposunda çıkan yangın hızla büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

İzmir'de kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda yangın - 2

Depoda yangın nedeniyle patlamalar yaşandı, çevredeki iş yerleri tahliye edildi.

Dumanlar kilometrelerce uzaktan görülebiliyor. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

İzmir'de kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda yangın - 3

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