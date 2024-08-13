İzmir’den Tel Aviv iptali

İzmir Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısının birinci oturumu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Altan İnanç yönetiminde yapıldı.
Meclis’te İsrail’in Tel Aviv şehri ile İzmir arasındaki kardeş şehir protokolü oy birliği ile iptal edildi.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Karabağlar Meclis Üyesi Kazım Erten, “İzmir, Gazze kardeşliğini oy birliği ile geçirdi ve teşekkür etmiştik. Şimdiyse Tel Aviv ile kardeş şehir protokolü ile ilgili karar alınıyor. Kur'an'da şöyle ifade vardır; ‘Birbirinin güvencesi olan topluluklar ancak kardeş olabilir.’ Kardeş şehir kavramı gündeme gelince, farklı inanç, kültür ve etnisiteleri güvence altına alan, medeniyet üreten kentler kardeş şehir olabilir analojisini yapıyoruz. Bu açıdan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin oy birliği ile aldığı bu karar aslında bir seviye ortaya koymuş oluyor.” dedi.
“İZMİR, İNANÇLARA SAYGILI KENTLERLE KARDEŞ ŞEHİR OLABİLİR”
Erten, “Özellikle son 600 yıldır dünyanın pek çok medeniyet merkezinde başarılamayanı, İzmir'de başarmışız. Museviler, Levantenler ile bir arada barış ve güven içerisinde yaşamışız. Bu açıdan İzmir'in kimlerle kardeş şehir olabileceği statüsünü ortaya koyan paradigma, inançlara saygılı, laiklik dediğimiz çok kültürlülüğü, çok inançlılığı güvence altına aşabilen medeniyet merkezlerinin kentleriyle İzmir kardeş şehir olabilir. Ümit ederiz ki tarih; Tel Aviv'i de İzmir'in şu anda bulunduğu konuma getirir.” diye konuştu.
“İZMİR KENDİNE YAKIŞANI YAPTI”
MHP Grup Başkan Vekili Bahadır Altınkeser ise “Meclisin aldığı kararı yürekten kutluyorum. 7 Ekim'de başlayan İsrail saldırıları katliam boyutuna ulaşmıştır. Bütün dünya İsrail'i boykot ederken, güzel İzmir'imizin Tel Aviv ile kardeş şehir kalması mümkün değildir. Güzel İzmir'imiz ve meclisimiz kendine yakışanı yapmıştır.” dedi.
MERİH DEMİRAL’IN HEYKELİ DİKİLECEK
Öte yandan meclis toplantısında UEFA Disiplin Kurulu’nun, EURO 2024’ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki yaptığı bozkurt işareti nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral’a 2 maç ceza vermesi gündeme geldi.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser, milli futbolcunun heykelinin İzmir’e dikilmesini önerdi.
Öneri, oy birliğiyle kabul edilerek ilgili komisyona gönderildi.
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