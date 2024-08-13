İzmir’den Tel Aviv iptali

İzmir Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısının birinci oturumu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Altan İnanç yönetiminde yapıldı.



Meclis’te İsrail’in Tel Aviv şehri ile İzmir arasındaki kardeş şehir protokolü oy birliği ile iptal edildi.



Konuya ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Karabağlar Meclis Üyesi Kazım Erten, “İzmir, Gazze kardeşliğini oy birliği ile geçirdi ve teşekkür etmiştik. Şimdiyse Tel Aviv ile kardeş şehir protokolü ile ilgili karar alınıyor. Kur'an'da şöyle ifade vardır; ‘Birbirinin güvencesi olan topluluklar ancak kardeş olabilir.’ Kardeş şehir kavramı gündeme gelince, farklı inanç, kültür ve etnisiteleri güvence altına alan, medeniyet üreten kentler kardeş şehir olabilir analojisini yapıyoruz. Bu açıdan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin oy birliği ile aldığı bu karar aslında bir seviye ortaya koymuş oluyor.” dedi.



“İZMİR, İNANÇLARA SAYGILI KENTLERLE KARDEŞ ŞEHİR OLABİLİR”



Erten, “Özellikle son 600 yıldır dünyanın pek çok medeniyet merkezinde başarılamayanı, İzmir'de başarmışız. Museviler, Levantenler ile bir arada barış ve güven içerisinde yaşamışız. Bu açıdan İzmir'in kimlerle kardeş şehir olabileceği statüsünü ortaya koyan paradigma, inançlara saygılı, laiklik dediğimiz çok kültürlülüğü, çok inançlılığı güvence altına aşabilen medeniyet merkezlerinin kentleriyle İzmir kardeş şehir olabilir. Ümit ederiz ki tarih; Tel Aviv'i de İzmir'in şu anda bulunduğu konuma getirir.” diye konuştu.