İzmir'de orman yangını

Kapıkayası Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi. Sık ormanlık alandaki yangının kontrol altına alınması için çalışma sürüyor.

DENİZLİ



Denizli’nin Merkezefendi ve Babadağ ilçeleri arasında kalan bölgede bulunan Karcı Dağı Çamiçi Tepesinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.



Ormanlık alandan yükselen dumanların görülmesi üzerine ilk müdahale ekipleri yönlendirildi. Bölgeye çok sayıda Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesinden orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Sarp bir arazide devam eden orman yangınına hem havadan hem karadan müdahale edildi. Bölgede ikamet eden vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmaları sonucu, yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın bölgesinde, soğutma çalışmaları devam ediyor.