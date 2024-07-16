İzmir'de orman yangını

Hatay'ın Belen ilçesinde ve İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Hatay'ın Belen ilçesindeki yangın kontrol altına alındı. İzmir'de alevler havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İzmir'de orman yangını

HATAY

İlçenin Şenbük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

İzmir'de orman yangını - 1 BERGAMA

BERGAMA

Kapıkayası Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.

Sık ormanlık alandaki yangının kontrol altına alınması için çalışma sürüyor.

İzmir'de orman yangını - 2 DENİZLİ

DENİZLİ

’nin Merkezefendi ve Babadağ ilçeleri arasında kalan bölgede bulunan Karcı Dağı Çamiçi Tepesinde yıldırım düşmesi sonucu çıktı.

Ormanlık alandan yükselen dumanların görülmesi üzerine ilk müdahale ekipleri yönlendirildi. Bölgeye çok sayıda Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesinden orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sarp bir arazide devam eden orman yangınına hem havadan hem karadan müdahale edildi. Bölgede ikamet eden vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmaları sonucu, yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın bölgesinde, soğutma çalışmaları devam ediyor.

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