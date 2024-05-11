İzmir'de ters yönde giden araç kazaya sebep oldu: 2 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Torbalı ilçesinde ters yönde giden araç, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada 2 sürücü de hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

İzmir'de ters yönde giden araç kazaya sebep oldu: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, -Aydın Otoyolu Pancar Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Ters yönde giden Muhtar Erman D. (42) yönetimindeki 27 AAL 924 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Fatma H.'nin (31) kullandığı 20 AID 355 plakalı otomobille çarpıştı.

2 ÖLÜ, 1 YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, her iki otomobil sürücüsünün kaza yerinde öldüğü belirlendi. Fatma H.'nin (31) yanındaki İngiliz uyruklu William Micheal’ın ise hayati fonksiyonlarının devam ettiği tespit edildi. Micheal, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan William Micheal'ın sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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