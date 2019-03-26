İzmir'in Çiğli ilçesinde tren hattından yolun karşısına geçmek isteyen kişi, İZBAN'a bağlı banliyö treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Egekent İstasyonu'nda rayların üzerinden karşı tarafa geçmek isteyen kişiye, Aliağa-Torbalı arasında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan İZBAN'a bağlı tren çarptı.
Trenin altında kalan yaya, yaşamını yitirdi.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ölen kişinin Ahmet Şenyüz (69) olduğu tespit edildi. Şenyüz'ün cesedi, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan Çiğli-Menemen arasındaki tren seferleri, tek hat üzerinden gecikmeli olarak yapıldı.
Seferler, hat üzerindeki çalışmaların ardından normale döndü.
İzmir'de treninin çarptığı yaya öldü
Anadolu AjansıTürkiye
İzmir'de raylardan yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, trenin çarpması sonucu öldü.
İzmir'in Çiğli ilçesinde tren hattından yolun karşısına geçmek isteyen kişi, İZBAN'a bağlı banliyö treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.