İzmir'de yolunda atla yolculuk yapan kişi: At beni kaçırdı

İzmir'in Konak ilçesinde, tramvay yolunda atla seyir halinde görülen bir kişiyi iddiaya göre at kaçırdı.

Gazi Bulvarı üzerinde, otomobiliyle seyir halinde olan vatandaş, tramvay yolunda at ile yolculuk yapan başka bir kişiyi görüntüledi. İddiaya göre, sokakta bulduğu atı durdurmak için üzerine binen kişi, at tarafından kaçırıldı.

Tramvay yoluna giren at burada koşarken, yoldan geçen başka bir vatandaş ise cep telefonu olayı görüntüledi.

''SEN Mİ ONU KAÇIRDIN O MU SENİ?''



Otomobildeki vatandaşın, 'Sen mi onu kaçırdın, o mu seni' diye sorusu üzerine ata binen vatandaşın 'O beni kaçırdı' dediği görüntülerde yer aldı.