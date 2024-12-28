İzmir'de zincirleme kaza: Anne ve oğlu öldü, 4 kişi yaralandı

İzmir'de Kiraz- Ödemiş karayolunda seyir halinde olan Hüseyin Yılman (47) yönetimindeki 35 BE 332 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapan Ali Çimen (66) yönetimindeki 09 TN 704 plakalı kamyonete çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, bu kez de tali yoldan çıkış yapan 35 ANU 319 plakalı kamyona çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

ANNE VE OĞLU ÖLDÜ

Ekiplerce yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Hüseyin Yılman ile araçtaki annesi Vesile Yılman’ın (69) yaşamını yitirdiği, Fatma Yılman, Cansel Pala, Emre Yılman ve kamyonet sürücüsü Ali Çimen'in yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fatma Yılman, Cansel Pala ve Emre Yılman’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hüseyin ve annesi Vesile Yılman'ın cenazesi ise savcı ve ekiplerin incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.