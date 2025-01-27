İzmir'de zincirleme trafik kazası

Konak ilçesi Mürselpaşa Bulvarı'nda İ.S.S. idaresindeki otomobil ile E.İ. yönetimindeki otomobil ve Y.T'nin kullandığı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.



Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil, yol kenarındaki elektrik trafosunu kırdıktan sonra devrildi.



Bu aracın sürücüsü İ.S.S. ile yanındaki kişinin yaralandığı kaza sebebiyle olay yerine sağlık, itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE GİTMEYİ KABUL ETMEDİ



Ambulansta tedavi edilen İ.S.S. ile diğer yaralı hastaneye gitmeyi kabul etmedi.



Ulaşımın bir süre kontrollü sağlandığı yolda, araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.