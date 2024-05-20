İzmir'e kruvaziyer 3 bin 641 yolcu getirdi

İzmir Limanı’na yanaşan MSC Divina kruvaziyer gemisi, kente 3 bin 641 yolcu getirdi.



Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen yolcular, şehir merkezinin yanı sıra Bergama ve Efes antik kentleriyle Meryem Ana Evi'ni ziyaret için limandan ayrıldı.



MSC Cruises Türkiye Müdürü Işın Hekimoğlu geminin 13 Mayıs-21 Ekim tarihlerinde 24 kere İzmir Limanı'nda bulunacağını ifade etti.



Hekimoğlu, 3 sene içerisinde 25 bin Türk misafiri gemilerinde misafir etme hedefleri bulunduğunu kaydederek, “Bu hedefe doğru ilerlerken hedefimiz kruvaziyer seyahatine ilişkin farkındalık yaratmak. Ne kadar ulaşılabilir ve keşifle dolu bir tatil seçeneği olduğunu misafirlerimize anlatmaya çalışıyoruz.” dedi.



Gemi, bu akşam limandan ayrılacak.