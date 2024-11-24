İzmir’e mevsimin ilk kar yağışı düştü

İzmir’de dün etkili olan sağanak yağışın ardından bugün sabahın ilk ışıklarıyla beraber kentin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.



Ödemiş’te bulunan Bozdağ’da, sabahın erken saatlerinden itibaren kar yağışı başladı.



Kar yağışı, 2 bin 159 metre yüksekliğiyle de İzmir’in en yüksek zirvesi olan Bozdağ’ın yüksek kesimlerinde etkili oldu.



Bölgedeki butik otel ve pansiyon sahipleri de yeni yılın yaklaşmasıyla müşterilerini beklemeye başladı.